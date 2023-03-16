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March 16 2023 - 09:10

روسيا والصين وإيران تجري مناورات بحرية مشتركة في خليج عمان

منذ 54 mins 16 March، 2023
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أخبار دولية - الصين

أعلنت وزارة الدفاع الصينية الأربعاء، عن مناورات مشتركة تجريها القوات البحرية للصين وروسيا وإيران ودول أخرى في خليج عمان في الفترة من 15 إلى 19 آذار/مارس.

وقالت الوزارة في بيان إن البحرية الصينية والروسية والإيرانية، وبعض الدول الأخرى ستجري مناورات في الفترة من 15 إلى 19 آذار/مارس، تحت اسم “روابط أمنية – 2023” في خليج عمان.

تجدر الإشارة إلى أن قوات البحرية الروسية والصينية والإيرانية أجرت نهاية العام الماضي مناورات مشتركة في المحيط الأطلسي وبحر عمان.

وتضمنت المناورات عمليات تكتيكية متنوعة في إطار تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية، ومكافحة الإرهاب البحري والقراصنة، وتبادل المعلومات في مجالات البحث والإنقاذ، وتبادل الخبرات.

المصدر: وكالات

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