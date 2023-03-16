تجدد إطلاق النار تجاه قوات الاحتلال في محيط قبر يوسف شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2023 - 01:20

تجدد إطلاق النار تجاه قوات الاحتلال في محيط قبر يوسف شرق نابلس

منذ 2 ساعة 15 March، 2023
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