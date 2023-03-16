اندلاع مواجهات عنيفة بعد اقتحام دوريات الاحتلال للمنطقة الشرقية بمدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2023 - 01:18
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اندلاع مواجهات عنيفة بعد اقتحام دوريات الاحتلال للمنطقة الشرقية بمدينة نابلس
منذ 2 ساعة
15 March، 2023
عاجل
نابلس
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