قوات الاحتلال الصهيوني تطلق عشرات القنابل الغازية نحو الشبان الفلسطينيين في شارع عمان بنابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2023 - 01:18

قوات الاحتلال الصهيوني تطلق عشرات القنابل الغازية نحو الشبان الفلسطينيين في شارع عمان بنابلس

منذ 2 ساعة 15 March، 2023
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