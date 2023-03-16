اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي ردا على الحلبي في شأن العقد بالتراضي: حتى مجلس الوزراء مجتمعاً لا يستطيع أن يكلف وزيرا باجراء عقد مخالف لقانون الشراء العام

ردت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي على رد وزارة التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، في شأن العقد بالتراضي ببيان لفتت فيه إلى أن “… بعدما صدر قانون الشراء العام وأصبح نافذا، نلفت عناية الوزير أنه لا يحق لأي ادارة أو مؤسسة عامة أو وزارة أن تبرم أي اتفاق او صفقة بالتراضي، إلا في حالة الضرورة القصوى وعلى سبيل الإستثناء. كل الشرح الوارد لا يبرر تجاوز أحكام القانون خاصة أن التعاقد بالتراضي المقترح يأتي مع شركة كان لها ملفات بالفساد”.

ورأى البيان أن “… حتى مجلس الوزراء مجتمعاً لا يستطيع أن يكلف أي وزير باجراء أي عقد مخالف لقانون الشراء العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام