الوزير القرم : استحالة استمرار اوجيرو وفق التسعيرة الحالية وذاهبون على خطى قطاع الكهرباء اذا لم تصحّح التعرفة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2023 - 17:40

الوزير القرم : استحالة استمرار اوجيرو وفق التسعيرة الحالية وذاهبون على خطى قطاع الكهرباء اذا لم تصحّح التعرفة

منذ 1 ساعة 15 March، 2023
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