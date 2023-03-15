الوزير القرم : استحالة استمرار اوجيرو وفق التسعيرة الحالية وذاهبون على خطى قطاع الكهرباء اذا لم تصحّح التعرفة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2023 - 17:40
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل نظيره السوري بشار الأسد في الكرملين ويبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات في العالم
الرئيس السوري بشار الاسد خلال لقاء مع الرئيس الروسي: هذه الزيارة ستمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الروسية ـ السورية
الرئيس الأسد: الشعب السوري ممتن لروسيا على مواقفها التي تؤكد الالتزام باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها
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انقلاب سيارة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني على الطريق الواصل بين مدينتي قلقيلية ونابلس
وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين: الكلفة الصحيّة الناجمة عن تلّوث الهواء تبلغ 900 مليون دولار سنوياً
المبعوث الأممي الخاص لليمن: نشهد زخما دبلوماسيا إقليميا متجددا إضافة إلى تغيير مهم في نطاق وعمق المناقشات
أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يحتفلون بانسحاب الشرطة وإخلاء حواجز ونقاط تفتيش في محيط منزل خان في لاهور
الوزير القرم : استحالة استمرار اوجيرو وفق التسعيرة الحالية وذاهبون على خطى قطاع الكهرباء اذا لم تصحّح التعرفة
منذ 1 ساعة
15 March، 2023
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