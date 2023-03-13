غلوبال تايمز: واشنطن تعتمد القوة العسكرية والعقوبات لكن إمكانيات استخدام هذه الأدوات محدودة وإساءة استخدامها ستؤدي إلى استنفاد موارد الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2023 - 22:52

غلوبال تايمز: واشنطن تعتمد القوة العسكرية والعقوبات لكن إمكانيات استخدام هذه الأدوات محدودة وإساءة استخدامها ستؤدي إلى استنفاد موارد الولايات المتحدة

منذ 2 ساعة 13 March، 2023
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