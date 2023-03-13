“غلوبال تايمز” الصينية: سعي واشنطن وراء الربح بدافع الجشع إلى أبعد حد ممكن سيؤدي إلى تدمير أهرامهم المالية غير المستقرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2023 - 22:52
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الإمام السيد علي الخامنئي يلتقي الرئيس البيلاروسي في طهران: إنشاء خط العبور بين الشمال والجنوب هو في مصلحة البلدين
الإمام الخامنئي: إذا قامت الدول التي تم فرض عقوبات عليها من قبل أمريكا بالاستفادة من قدرات بعضها فسيكون ذلك مفيداً
رئيس الجمهورية الإسلامية يوقع مع نظيره البيلاروسي العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والمناجم والطرق
السيد ابراهيم رئيسي: طهران جعلت من الحظر فرصة جيدة ومستعدون لمشاركة هذه التجارب مع أصدقائنا في بيلاروس
رئيس جمهورية بيلاروس: حجم التبادل التجاري بين طهران ومينسك ازداد العام الماضي 3 أضعاف وطاقات البلدين تفوق هذا المستوى
النائب الاول لرئيس الجمهورية الإيرانية: ممر الشمال –جنوب يشكل أحد مقومات التعاون الشامل مع بيلاروس
وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره الروسي عقد اجتماع روسي - تركي - سوري لحل الخلافات بين أنقرة ودمشق
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن يلتقي وزير الخارجية الإيرانية في طهران ويناقش مسألة انهاء الحرب في اليمن
فصائل المقاومة الفلسطينية تهنئ الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة بتحرر شيخ المعتقلين الأسير اللواء فؤاد الشوبكي
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الشوبكي أمضى حياته مقاوماً ومساهماً في إدخال السلاح إلى المقاومة في الانتفاضة الثانية
حماس: نتقدم بأحر التهاني إلى اللواء الشوبكي بعد أن أمضى 17 عاماً في الأسر على خلفية دوره في تأمين السلاح للمقاومة
الناطق باسم سرايا القدس يعلن عن اختتام مناورة "الوفاء لضفة الثوار" التي تأتي في إطار التجهيز للقتال في كل الساحات
أبو حمزة: الفعل الجهادي لمقاومينا سيزداد اشتعالاً وتوقداً عبر كتائبنا وتشكيلاتنا العسكرية رغم توالي المؤامرات
الرئيس الروسي يشيد خلال لقائه الرئيس رمضان قديروف بدور المقاتلين الشيشان في أوكرانيا ويبلغه تقديره وامتنانه لهم
وزير الدفاع الروسي: العلاقات الروسية - الصينية وصلت إلى مستوى عالٍ جديد وغير مسبوق وباتت ركيزة داعمة للاستقرار العالمي
اللواء الهجوم الجبلي العاشر في الجيش الاوكراني يعلن أن القوات المتمركزة في باخموت تحتاج إلى إمدادات من الذخيرة والأسلحة
الاتحاد الأوروبي يعلن تمديد العقوبات الفردية المفروضة على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لمدة 6 أشهر
نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو غير معترضة على تمديد مبادرة الحبوب ولكن لمدة 60 يوماً فقط
مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف تزور بيروت الشهر الجاري لمتابعة نتائج اجتماع باريس الخماسي حول لبنان
أ.ف.ب.: القضاء اللبناني يبلغ رياض سلامة بالحضور إلى جلسة استماع الأربعاء مع محققين أوروبيين في إطار تحقيقات بتهم اختلاس
وزير الخارجية المصري يبحث مع غير بيدرسون جهود الدفع بالحل السياسي في سوريا ورفع المعاناة عن الشعب السوري
الرئيس الأميركي: جميع الودائع المصرفية للمواطنين الأميركيين الموجودة في البنوك آمنة تماماً ونظامنا المصرفي متماسك
المساعد السابق لوزير الخزانة الأميركي: يجب على السلطات الامريكية خفض معدل سعر الفائدة لتجنب إفلاس المزيد من البنوك
بول كريغ روبيرتس: النظام المصرفي في الولايات المتحدة لم يعد آمناً وهناك 5 بنوك كبرى قد تتكبد خسائر ضخمة
الحكومة الجزائرية توقع مع جيبوتي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة والمناجم في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين
70 قتيلاً في ملاوي وموزمبيق اثر إعصار فريدي الإستوائي الذي يضرب البلدين للمرة الثانية في غضون أسابيع
“غلوبال تايمز” الصينية: سعي واشنطن وراء الربح بدافع الجشع إلى أبعد حد ممكن سيؤدي إلى تدمير أهرامهم المالية غير المستقرة
منذ 2 ساعة
13 March، 2023
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المساعد السابق لوزير الخزانة الأمريكي بول كريغ روبيرتس يعتبر ان النظام المصرفي في الولايات المتحدة لم يعد آمنا ويحذر من إفلاس 5 بنوك كبرى في بلاده
مصدر في قوات “فاغنر” الروسية: الجيش الروسي يشارف على قطع خطوط إمداد قوات كييف في أرتيوموفسك
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