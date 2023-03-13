“غلوبال تايمز” الصينية: سعي واشنطن وراء الربح بدافع الجشع إلى أبعد حد ممكن سيؤدي إلى تدمير أهرامهم المالية غير المستقرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2023 - 22:52

“غلوبال تايمز” الصينية: سعي واشنطن وراء الربح بدافع الجشع إلى أبعد حد ممكن سيؤدي إلى تدمير أهرامهم المالية غير المستقرة

منذ 2 ساعة 13 March، 2023
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