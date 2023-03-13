المساعد السابق لوزير الخزانة الأمريكي بول كريغ روبيرتس يعتبر ان النظام المصرفي في الولايات المتحدة لم يعد آمنا ويحذر من إفلاس 5 بنوك كبرى في بلاده

أكد المساعد السابق لوزير الخزانة الأمريكي، بول كريغ روبيرتس، أن النظام المصرفي في الولايات المتحدة لم يعد آمنا، وحذر من إفلاس 5 بنوك كبرى في بلاده.

وأكد أنه سيتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خفض معدل سعر الفائدة لتجنب إفلاس المزيد من البنوك الأمريكية.

وأضاف: “سيتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تجنب سياسة رفع سعر الفائدة، لأنها تقوض أرصدة القطاع المصرفي، وهو ما سيؤدي إلى زيادة في الانهيار”.

وأشار روبيرتس إلى أن الخيار البديل يمكن أن يتمثل في ضخ الكثير من الأموال لإنقاذ المؤسسات الائتمانية، وهو ما سيهدد بدوره قيمة الدولار.

المصدر: روسيا اليوم