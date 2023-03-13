مصدر في قوات “فاغنر” الروسية: الجيش الروسي يشارف على قطع خطوط إمداد قوات كييف في أرتيوموفسك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2023 - 22:50

مصدر في قوات “فاغنر” الروسية: الجيش الروسي يشارف على قطع خطوط إمداد قوات كييف في أرتيوموفسك

منذ 2 ساعة 13 March، 2023
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