مراسل المنار: يجري العدو مناورة محدودة في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا بمشاركة طائرة مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 12 2023 - 18:36

مراسل المنار: يجري العدو مناورة محدودة في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا بمشاركة طائرة مسيرة

منذ 23 mins 12 March، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة