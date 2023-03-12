مراسل المنار: يجري العدو مناورة محدودة في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا بمشاركة طائرة مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2023 - 18:36
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السيد إبراهيم أمين السيد: الاتفاق بين ايران والسعودية نموذج عن العلاقات التي يجب أن تكون بين الدول الاسلامية في المنطقة
النائب حسين الحاج حسن: نأمل أن تنعكس عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران على السلام في المنطقة
الرئيس نجيب ميقاتي أبدى ارتياحه لإعلان الاتفاق بين إيران والسعودية وأكد أن لبنان يؤيد تلقائيا أي مسار توافقي في المنطقة
الوزير محمد وسام المرتضى: في الصراع مع العدو لا يوجد سلاح أمضى وأكسب للنصر أفضل من الوعي الوطني والوحدة الوطنية
السيد هاشم صفي الدين: نحن أمام بلد يتهاوى ولا يمكن أن نترك مصير أهلنا وكرامتهم عرضة للحصار الأميركي الظالم
تعرض قسم الطوارىء في مستشفى الشيخ راغب حرب بالنبطية لاعتداء على يد أشخاص أدى إلى توقفه مؤقتاً عن استقبال المرضى
وزارة الصحة تفتح تحقيقا حول حادثة الاعتداء على مستشفى الشيخ راغب حرب بالنبطية لتبني على الشيء مقتضاه
نقابة المستشفيات في لبنان: نستنكر وندين بشدة الاعتداء غير المبرر الذي طال مستشفى الشيخ راغب حرب في النبطية
فلسطين المحتلة: استشهاد 3 مقاومين فلسطينيين بكمين لقوات الاحتلال الصهيوني على حاجز صرة غرب نابلس بالضفة الغربية
اعلام العدو: قوة من لواء غولاني تغتال 3 فلسطينيين على مفرق صرّة وتعتقل الرابع لإطلاقهم النار تجاه قوة عسكرية
مجموعات عرين الأسود: الدماء النازفة من نابلس إلى جنين وبكل فلسطين لا تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة طريق النصر والتحرير
فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى شهداء جريمة الإعدام الجديدة عند حاجز صرة وتدعو الى مواصلة المقاومة والاشتباك مع العدو
الصحة الفلسطينية: باستشهاد الشهداء الثلاثة عند حاجز صرة يرتفع عدد الشهداء الذي ارتقوا منذ مطلع العام إلى 84 شهيدا
وزير الخارجية الباكستاني: لا إمكانية للإعتراف بـ"إسرائيل" ومنذ وقت طويل قررنا ألا نعترف بدول الفصل العنصري
قرابة نصف مليون مستوطن صهيوني تظاهروا ضد حكومة نتنياهو رفضا للتعديلات القضائية الهادفة للحد من سلطات المحكمة العليا
مصدر عسكري سوري: العدو الإسرائيلي ينفذ عدوانا جويا صاروخيا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا نقاطا بريفي طرطوس وحماة
مصدر عسكري سوري: وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان الذي أدى لإصابة 3 عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية
رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني: الاتفاف بين إيران والسعودية أثبت أن السبب وراء إثارة الخلافات هي القوى الأجنبية
وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق مع السعودية هو لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية وليس موجها ضد أي دولة
الاتحاد الأوروبي رحب بالاتفاق المعلن بين إيران والسعودية ويؤكد أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في استقرار وأمن المنطقة ككل
الداخلية الإيرانية: اعتقال أكثر من 100 شخص متورط في حالات تسميم طلبة المدارس قبل أيام
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: سندعو إلى مؤتمر إقليمي يعقد في بغداد قريبا لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك
قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي نفذت عملية أمنية واسعة شملت عدة نقاط في محافظة نينوى
مجلس الشيوخ الفرنسي يصدق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد بموافقة 195 صوتاً ومعارضة 112
تظاهرات وسط العاصمة التشيكية براغ احتجاجا على سياسات الحكومة الداعمة للنظام الأوكراني وارتفاع أسعار الطاقة في البلاد
البرلمان الصيني يقر تعيين الجنرال لي شانغفو الخاضع لعقوبات أميركية وزيراً جديداً للدفاع
مراسل المنار: يجري العدو مناورة محدودة في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا بمشاركة طائرة مسيرة
منذ 23 mins
12 March، 2023
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