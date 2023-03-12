مراسل المنار: لا يوجد أي حدث أمني على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة وفيديو المروحيات المنتشر هو لدورية جوية روتينية أسبوعية تجري في أجواء المستعمرات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2023 - 18:34

مراسل المنار: لا يوجد أي حدث أمني على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة وفيديو المروحيات المنتشر هو لدورية جوية روتينية أسبوعية تجري في أجواء المستعمرات

منذ 23 mins 12 March، 2023
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