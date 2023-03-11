وقفة احتجاجية لأصحاب الأفران في الشمال

نفذ أصحاب الأفران في الشمال وقفة احتجاجية أمام أفران المير في منطقة الزهرية، وذلك اعتراضا على قرار وزير الاقتصاد القاضي بتخفيض حجم الرغيف وإقفال الأفران القديمة.

ووصف المعتصمون القرار بـ”الجائر”، معتبرين أنه “يمس بلقمة الفقير”.

وشدد المعتصمون على انهم سيسقطون قرار وزير الاقتصاد لما له من تأثير سلبي سينعكس على مئات العائلات التي تعتاش من صناعة الخبز ووصفوه بانه جائر ويمس لقمه الفقير والذي سيؤدي في حال تم تطبيقه الى اقفال ما يقارب ٣٧ فرنا والابقاء على ثلاثه افران كبيرة محسوبة على قوى سياسية خصوصا اننا أمام أبواب شهر رمضان، كما أكد المشاركون على ضروره رفض هذا القرار ودعوا المعنيين الى التراجع عنه وسحبه من التداول”.

المصدر: موقع المنار