إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في منطقة الحفيرة جنوب غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2023 - 13:50

إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في منطقة الحفيرة جنوب غرب جنين

منذ 43 mins 11 March، 2023
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