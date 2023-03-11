وزير خارجية سلطنة عمان في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني: نعبّر عن ارتياحنا للاتفاق بين ايران والسعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2023 - 13:48

وزير خارجية سلطنة عمان في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني: نعبّر عن ارتياحنا للاتفاق بين ايران والسعودية

منذ 2 ساعة 11 March، 2023
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