وزير خارجية سلطنة عمان في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني: نعبّر عن ارتياحنا للاتفاق بين ايران والسعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2023 - 13:48
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السيد حسن نصر الله في أسبوع القائد أسد صغير: كان مساعداً للحاج عماد مغنية وبعده مع السيد مصطفى بدر الدين
السيد نصر الله: الحاج صالح كان له دور أساس في المساهمة بتفكيك الشبكات الإسرائيلية وكشف الجواسيس في لبنان وسوريا
السيد نصر الله: كل ما يجري في فلسطين له تأثير على لبنان وأمنه وحاضره ومستقبله
السيد نصر الله: تصوروا مثلاً أن في جوارنا فلسطين من دون "إسرائيل" وهذه حقيقة آتية وقريبة إن شاء الله
السيد نصر الله: ما يجري في الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة هو تاريخي ومهم جداً
السيد نصر الله: كل قادة كيان العدو أجمعوا على الخوف من الصراع السياسي داخل الكيان
السيد نصر الله: محور المقاومة جاد ومستعد جداً لأعلى مستوى من التضحيات وهدفه تحرير فلسطين واستعادة كل المقدسات
السيد نصر الله: إسرائيل الكبرى سقطت وإسرائيل العظمى سقطت وهذا ما أوصل إلى عدم ثقة الصهاينة بسلطتهم وجيشهم
السيد نصر الله: المقاومة المنطلقة في الضفة الغربية وفي أجزاء من أراضي 48 على درجة عالية من الأهمية
السيد نصر الله: اذا واصل الفلسطينيون العمل في لحظة الوهن والضعف الإسرائيلي سيعززون للمستوطنين أنهم في وطن غير آمن
السيد نصر الله: الأولوية اليوم يجب أن تكون لدى الشعوب العربية والإسلامية ومحور المقاومة مد يد العون للفلسطينيين
السيد نصر الله: التقارب الإيراني السعودي لن يكون على حساب الشعب اليمني ولا على حساب سوريا ولا المقاومة
السيد نصر الله للبنانيين: لا تنتظروا الخارج ولا يحق لأي دولة خارجية أن تفرض فيتو فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي
وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود: اتفاق استئناف العلاقات بين ايران والسعودية جاء نتيجة محادثات استمرت لسنتين
لبنان يرحب باتفاق استئناف العلاقات بين إيران والسعودية: سيترك أثراً إيجابياً على مجمل العلاقات الإقليمية
العراق وعمان والإمارات والأردن وفلسطين وتركيا ومنظمة العمل الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي يرحبون باتفاق إيران والسعودية
الخارجية السورية رحبت بالاتفاق بين السعودية وإيران: خطوة ستعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة
وزير خارجية الإمارات: عودة العلاقات بين السعودية وإيران خطوة هامة نحو الاستقرار والازدهار بالمنطقة
قطر: عودة العلاقات الإيرانية السعودية تسهم بتعزيز أمن المنطقة
الاتحاد الأوروبي: استئناف العلاقات بين السعودية وإيران يمكن أن يساهم في استقرار المنطقة بأسرها
إصابة فتى بالرصاص المطاطي في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة
تعيين لي تشيانغ رئيساً جديداً للحكومة الصينية
الشرطة الأفغانية: سقوط عدد من القتلى والجرحى بانفجار في إقليم بلخ شمال البلاد
3 قتلى و4 جرحى نتيجة حريق في مبنى رابيل في منطقة سد البوشرية
الرئيس ميقاتي يتّصل بنظيره العراقي السوداني ويعرب عن أسفه لـ إساءة معاملة عدد من الطلبة العراقيين
حزب الله يطلق المرحلة الثانية من مشروع العباس لترميم بيوت الفقراء وبرنامج عمل لجان التكافل الاجتماعي لشهر رمضان
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين بالمناسبة أكد بقاء المقاومة الى جانب شعبها في مواجهة الحصار
وزير خارجية سلطنة عمان في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني: نعبّر عن ارتياحنا للاتفاق بين ايران والسعودية
منذ 2 ساعة
11 March، 2023
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