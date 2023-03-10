بوغدانوف: الاتفاق بين ايران والسعودية إيجابي للغاية ويأتي ضمن سياستنا الداعية إلى حسن الجوار واحترام السيادة والاستقلال – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2023 - 23:52

بوغدانوف: الاتفاق بين ايران والسعودية إيجابي للغاية ويأتي ضمن سياستنا الداعية إلى حسن الجوار واحترام السيادة والاستقلال

منذ 3 ساعة 10 March، 2023
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