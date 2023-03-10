وزارة الاقتصاد: مادة الطحين متوافرة في السوق بما يكفي حاجة الأفران ويزيد – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 10 2023 - 20:56
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
10 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
السيد حسن نصر الله في أسبوع القائد أسد الصغير: كان مساعداً للحاج عماد مغنية وبعده مع السيد مصطفى بدر الدين
السيد نصر الله: الحاج صالح كان له دور أساس في المساهمة بتفكيك الشبكات الإسرائيلية وكشف الجواسيس في لبنان وسوريا
السيد نصر الله: سوريا آمنة غير محاصرة وتنمو اقتصاديا لها تأثير على لبنان وسوريا محاصرة لها تأثير على لبنان ايضاً
السيد نصر الله: كل ما يجري في فلسطين له تأثير على لبنان وأمنه وحاضره ومستقبله
السيد نصر الله: تصوروا مثلاً أن في جوارنا فلسطين من دون "إسرائيل" وهذه حقيقة آتية وقريبة إن شاء الله
السيد نصر الله: سوريا دائما كانت أساساً في جبهة الصراع مع العدو الإسرائيلي وأساس في جبهة المقاومة ومحور المقاومة
السيد نصر الله: عرض على سوريا أن تتخلى عن موقعها التاريخي في الصراع مع العدو ورفضت هذا العرض
السيد نصر الله: مشروع الحرب الكونية على سوريا فشل عسكرياً وأمنياً وسياسياً وهذا إنجاز ضخم
السيد نصر الله: الإنفتاح على سوريا هو اعتراف بنصرها والضعيف هو الذي يخاف الحوار
السيد نصر الله: سوريا تمارس كامل سيادتها وقراراتها بالكامل وأي كلام عن هيمنة وتدخل إيران ليس له أساس
السيد نصر الله: سوريا خارج دائرة النفوذ الأمريكي وليست خاضعة لأمريكا وتعمل لمصلحتها وهي التي تقدّر الموقف
السيد نصر الله: سوريا كانت محط نظر الولايات المتحدة لأنّها عقبة في طريق المشروع الأمريكي
السيد نصر الله: الكثير من الدول العربية لديها رغبة بتطبيع العلاقات مع سوريا لكن المانع هو المستكبر الأمريكي
السيد نصر الله: ما يجري في الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة هو تاريخي ومهم جداً
السيد نصر الله: كل قادة كيان العدو أجمعوا على الخوف من الصراع السياسي داخل الكيان
السيد نصر الله: محور المقاومة جاد ومستعد جداً لأعلى مستوى من التضحيات وهدفه تحرير فلسطين واستعادة كل المقدسات
السيد نصر الله: إسرائيل الكبرى سقطت وإسرائيل العظمى سقطت وهذا ما أوصل إلى عدم ثقة الصهاينة بسلطتهم وجيشهم
السيد نصر الله: المقاومة المنطلقة في الضفة الغربية وفي أجزاء من أراضي 48 على درجة عالية من الأهمية
السيد نصر الله: اذا واصل الفلسطينيون العمل في لحظة الوهن والضعف الإسرائيلي سيعززون للمستوطنين أنهم في وطن غير آمن
السيد نصر الله: الأولوية اليوم يجب أن تكون لدى الشعوب العربية والإسلامية ومحور المقاومة مد يد العون للفلسطينيين
السيد نصر الله: التقارب الإيراني السعودي لن يكون على حساب الشعب اليمني ولا على حساب سوريا ولا المقاومة
السيد نصر الله للبنانيين: لا تنتظروا الخارج ولا يحق لأي دولة خارجية أن تفرض فيتو فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي
الصحة الفلسطينية: إستشهاد الطفل أمير مأمون عودة (16 عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الصدر بقلقيلية
الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب عبد الكريم بديع الشيخ (21 عاما) برصاص مستوطن قرب قلقيلية
الجهاد الإسلامي: ننعى الشهيدين الشيخ وعودة ونؤكد أن استمرار جرائم العدو سيواجه بصمود شعبنا وبسالة مقاومينا
إتفاق بين ايران والسعودية برعاية الصين على استئناف العلاقات الثنائية واعادة افتتاح سفارتي البلدين خلال شهرين
وزير الخارجية الإيراني: سياسة حسن الجوار التي تنتهجها حكومة السيد رئيسي تسير في الاتجاه الصحيح
وزير الخارجية السعودي: دول المنطقة يجمعها مصير واحد يجعل من الضرورة أن نتشارك لبناء نموذج للازدهار
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية تعزز الاستقرار والأمن الإقليميين
لبنان يرحب باتفاق استئناف العلاقات بين إيران والسعودية: سيترك أثراً إيجابياً على مجمل العلاقات الإقليمية
العراق وعمان والإمارات والأردن وتركيا ومنظمة العمل الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي يرحبون بالاتفاق الإيراني السعودي
البيت الابيض: نرحب بأي جهود تساهم في إنهاء الحرب باليمن وتخفيف التوترات في الشرق الأوسط
ناطق أنصار الله: المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها تسترد بها الأمة أمنها المفقود نتيجة التدخلات الأجنبية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوقع مرسوما بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 14 أيار المقبل
وزارة الاقتصاد: مادة الطحين متوافرة في السوق بما يكفي حاجة الأفران ويزيد
منذ 3 ساعة
10 March، 2023
التعليقات
ذات صلة
السيد نصر الله: أي مساعدة خارجية للبنانيين نرحب بها ولكن لا نقبل فيتوات
المنار تعرض الذخيرة التي تم اخذها من ضابط صهيوني على حدود لبنان، وصورة الضابط
خاص | مقابلة مع الامام المهدي (عج)
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الجمعة 10-3-2023
مصر تصدر بيانا بعد الاتفاق بين السعودية وإيران
الإمارات ترحب بالاتفاق بين السعودية وإيران
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}