وسائل إعلام فلسطينية: مقاومون يطلقون النار على مركبة للمستوطنين قرب بلدة حوارة جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2023 - 17:40
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وسائل إعلام فلسطينية: مقاومون يطلقون النار على مركبة للمستوطنين قرب بلدة حوارة جنوب نابلس
منذ 8 mins
10 March، 2023
بلدة حوارة
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