وسائل إعلام فلسطينية: مقاومون يطلقون النار على مركبة للمستوطنين قرب بلدة حوارة جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2023 - 17:40

وسائل إعلام فلسطينية: مقاومون يطلقون النار على مركبة للمستوطنين قرب بلدة حوارة جنوب نابلس

منذ 8 mins 10 March، 2023
أخبار موقع المنار

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