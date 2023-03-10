جبهة العمل الاسلامي: زمن قتل الفلسطينيين دون رد مؤلم ولّى إلى غير رجعة

بارك عضو قيادة “جبهة العمل الإسلامي في لبنان” عضو مجلس أمناء “حركة التوحيد” الشيخ شريف توتيو ، للشعب الفلسطيني والأخوة في “حركة حماس”، “العملية البطولية الجريئة في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب، والتي جاءت ردا سريعا ومباشرا على جريمة بلدة جبع في جنين”.

وأشار في بيان الى أن “منفذ العملية النوعية الشهيد المعتز بالله الخواجا، أقدم بكل جرأة وجسارة على تنفيذها ضد قطعان المستوطنين قبل استشهاده خلال الاشتباك مع شرطة الاحتلال وإصابة أحد الجنود أيضا”، ولفت إلى أنّ “زمن قتل واغتيال الفلسطينيين دون رد مؤلم قد ولى إلى غير رجعة، وأن الزمن اليوم هو الرد السريع والانتقام على كل جرائم الاحتلال، وأن القتل بالقتل، والدم بالدم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

وهنأ المعلم بعيده ووجه له تحية “إكبار لتضحياته الجمة في سبيل تربية الأجيال وتنشئتها لتكون رفدا وصرحا علميا ومهنيا وعمليا لنهضة الوطن”، داعيا إلى “ضرورة الحفاظ على دور المعلم واحتضانه وإعطائه حقوقه المستحقة إنقاذاا للعام الدراسي”.

وحيا “المواطن اللبناني البطل المقاوم ، الذي نزع سلاح مخزن الرصاص من سلاح جندي صهيوني اقترب من السياج الحدودي بين فلسطين المحتلة ولبنان”، ورأى أن ” موقف العزة هذا يختصر المعركة بين إرادة الحق وقوة الباطل، وأن العين باستطاعتها مقاومة المخرز بإرادتها وتنتصر، ولعل معارك المقاومة مع الصهاينة في لبنان وفلسطين المحتلة أكبر دليل على ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام