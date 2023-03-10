احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 9 حوادث، 9 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2023 - 09:40
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الأمين العام لحزب الله في العيد الـ30 لمدارس المهدي "عج": التربية هي التي تؤدي إلى تحصين الأجيال من المخاطر المعاصرة
السيد حسن نصر الله: القطاع التربوي ككل أمام خطر وجودي بسبب الظروف المعيشية ما يستدعي تظافر كل الجهود لإنقاذه
السيد نصر الله: مطالب المعلمين في المدارس الرسمية محقة والإضراب المفتوح يضيع العام الدراسي وعلى الحكومة تنفيذ وعودها
السيد نصر الله: أدعو المعلمين إلى مواصلة العام الدراسي وعدم العودة إلى الاضراب كمساهمة إيمانية وإنسانية منهم
السيد نصر الله: نحن مع تقوية ودعم المدارس الرسمية والجامعة الرسمية لقدرتهما على استيعاب الجميع في الظروف الصعبة
السيد نصر الله: ندعو المدارس الخاصة إلى تنظيم أمورها والمبادرة إلى موازنة وضعها المالي والتخلي عن أرباحها ولو لعام واحد
السيد نصر الله: نستطيع أن نمسح العصر الإسرائيلي بفعل انطلاق المقاومة من موقع الأمل وعدم الاستسلام لليأس
السيد نصر الله: لا نستسلم بالقتل ولا يمكن أن تهتز ارادتنا أو يلين عزمنا أو نشعر بالضعف والوهن لأننا نثق بالله وبشعبنا
السيد نصر الله: في ظل الأزمة التي نعيشها يجب علينا ألا نيأس لأن نتيجة اليأس ستكون الاستسلام والخضوع
السيد نصر الله: أميركا شريكة بالفساد في لبنان وهي تمنع الودائع والمساعدات والقروض والاستثمارات وتريد منا الاستسلام
السيد نصر الله: لا تتوقعوا منا استسلاما أو انصياعا أو خضوعا وقادرون بتعاوننا طرق أبواب الحل وهي موجودة
جمعية المصارف في لبنان تعلن العودة إلى الإضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء المقبل
إعلام العدو: إصابة 5 أشخاص اثنان منهم بحالة موت سريري بعملية إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني في وسط "تل أبيب"
حركة حماس تزف الشهيد معتز الخواجا وتبارك عمليته البطولية في تل أبيب وتتوعد العدو بالمزيد
الرئيس الصهيوني إسحاق هرتسوغ: نتجه إلى نقطة اللاعودة وما يحدث كارثة حقيقية وبلادنا تنهار أمام عيني
هرتسوغ: يجب التخلي عن التعديلات القضائية المقترحة من الحكومة واستبدالها بالإطار المتفق عليه
الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل عبد اللهيان والوفد المرافق ويبحث معه العلاقات الثنائية
وزير الخارجية السوري في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني: مواقف بلدينا تجاه القضايا الدولية والمنطقة والعالم متطابقة
فيصل المقداد: سوريا وإيران تدينان المخطط التهويدي في الجولان المحتل وجرائم الإحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين
حسين أمير عبداللهيان: مرتاحون للتطور الإيجابي في المواقف الإقليمية والدولية تجاه سوريا واستعادة دورها المهم في المنطقة
وزارة الخارجية السورية: سوريا تعتز بالخطوات النضالية والوقفات المشرفة لاخوتنا الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين
الخارجية السورية: نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني فى نضاله وحقه بالحرية والاستقلال وندين الممارسات الفاشية لحكومة الاحتلال
مصر: ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 32.9 % خلال شباط /فبراير الماضي مقابل 10 % لنفس الشهر من العام السابق
ألمانيا: مقتل 6 اأشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح في إطلاق نار في مدينة هامبورغ
البيت الأبيض: من المحبط رؤية هذه الهجمات الشرسة وغير المبررة على منشآت في أوكرانيا
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 9 حوادث، 9 جرحى
منذ 1 ساعة
10 March، 2023
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