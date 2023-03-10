احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 9 حوادث، 9 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 10 2023 - 09:40

احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 9 حوادث، 9 جرحى

منذ 1 ساعة 10 March، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة