اعلام عبري: صافرات الإنذار في “بيتار عيليت” اتت بعد العثور على حقيبة بداخلها عبوة ناسفة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2023 - 22:56

اعلام عبري: صافرات الإنذار في “بيتار عيليت” اتت بعد العثور على حقيبة بداخلها عبوة ناسفة

منذ 9 mins 9 March، 2023
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