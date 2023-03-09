القيادي في حركة الجهاد داوود شهاب : هذه العملية في عمق الاحتلال تعني تصميم الفلسطينيين على الصمود وهي رد طبيعي على جرائم الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2023 - 22:54

القيادي في حركة الجهاد داوود شهاب : هذه العملية في عمق الاحتلال تعني تصميم الفلسطينيين على الصمود وهي رد طبيعي على جرائم الاحتلال

منذ 12 mins 9 March، 2023
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