اعلام العدو: هناك خشية من تسلل فلسطينيين الى مستوطنة بيتارعيليت في الضفة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2023 - 22:54
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الأمين العام لحزب الله في العيد الـ30 لمدارس المهدي "عج": التربية هي التي تؤدي إلى تحصين الأجيال من المخاطر المعاصرة
السيد حسن نصر الله: القطاع التربوي ككل أمام خطر وجودي بسبب الظروف المعيشية ما يستدعي تظافر كل الجهود لإنقاذه
السيد نصر الله: مطالب المعلمين في المدارس الرسمية محقة والإضراب المفتوح يضيع العام الدراسي وعلى الحكومة تنفيذ وعودها
السيد نصر الله: أدعو المعلمين إلى مواصلة العام الدراسي وعدم العودة إلى الاضراب كمساهمة إيمانية وإنسانية منهم
السيد نصر الله: نحن مع تقوية ودعم المدارس الرسمية والجامعة الرسمية لقدرتهما على استيعاب الجميع في الظروف الصعبة
السيد نصر الله: ندعو المدارس الخاصة إلى تنظيم أمورها والمبادرة إلى موازنة وضعها المالي والتخلي عن أرباحها ولو لعام واحد
السيد نصر الله: نستطيع أن نمسح العصر الإسرائيلي بفعل انطلاق المقاومة من موقع الأمل وعدم الاستسلام لليأس
السيد نصر الله: لا نستسلم بالقتل ولا يمكن أن تهتز ارادتنا أو يلين عزمنا أو نشعر بالضعف والوهن لأننا نثق بالله وبشعبنا
السيد نصر الله: في ظل الأزمة التي نعيشها يجب علينا ألا نيأس لأن نتيجة اليأس ستكون الاستسلام والخضوع
السيد نصر الله: أميركا شريكة بالفساد في لبنان وهي تمنع الودائع والمساعدات والقروض والاستثمارات وتريد منا الاستسلام
السيد نصر الله: لا تتوقعوا منا استسلاما أو انصياعا أو خضوعا وقادرون بتعاوننا طرق أبواب الحل وهي موجودة
جمعية المصارف في لبنان تعلن العودة إلى الإضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء المقبل
إعلام العدو: آلاف المحتجين على خطة الحكومة القضائية يتظاهرون في مناطق عدة ويعطلون حركة المرور ويحاصرون مطار بن غوريون
إعلام العدو: الفوضى تعم شوارع تل أبيب ومواجهات بين الشرطة والمحتجين واعتقال عدد منهم
إعلام العدو: نتانياهو يصل إلى مطار بن غوريون بمروحية هرباً من حشود المتظاهرين التي تحاصر المطار لمنعه من السفر لإيطاليا
وزير الحرب الأميركي يلتقي نتانياهو في المطار ويجدد التزام واشنطن بأمن كيان العدو ويؤكد على زيادة التعاون لمواجهة إيران
سلاح الجو في جيش الاحتلال يقرر طرد أحد طياريه لكونه أحد قادة احتجاجات الطيارين في الأيام الأخيرة
بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن التحاق بارجة "الشهيد مهدوي" العملاقة و110 زوارق سريعة بأسطولها العسكري
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان يصل إلى مطار دمشق الدولي بعد تفقده أضرار الزلزال في محافظة اللاذقية
الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل عبد اللهيان والوفد المرافق ويبحث معه العلاقات الثنائية
وزارة النقل السورية: إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الصهيوني في مطار حلب وحركة الملاحة تستأنف صباح الجمعة
وفد اللجنة اليمنية لشؤون الأسرى يتوجه إلى جنيف للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات حول الملف الإنساني
مصر: ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 32.9 % خلال شباط /فبراير الماضي مقابل 10 % لنفس الشهر من العام السابق
الحرس الوطني التونسي: انتشال 14 جثة وإنقاذ 54 من جنسيات أفريقية إثر غرق مركبهم قبالة سواحل البلاد
اعلام العدو: هناك خشية من تسلل فلسطينيين الى مستوطنة بيتارعيليت في الضفة
منذ 25 mins
9 March، 2023
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