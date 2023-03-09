اعلام العدو: هناك خشية من تسلل فلسطينيين الى مستوطنة بيتارعيليت في الضفة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2023 - 22:54

اعلام العدو: هناك خشية من تسلل فلسطينيين الى مستوطنة بيتارعيليت في الضفة

منذ 25 mins 9 March، 2023
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