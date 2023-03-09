فلسطين: طيران استطلاع إسرائيلي يحلق بشكل مكثف في أجواء غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2023 - 16:04
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سرايا القدس ـ كتيبة جبع تزف الشهداء سفيان فاخوري وأحمد فشافشة ونايف ملايشة الذين ارتقوا بعملية اغتيال صهيونية بالبلدة
سرايا القدس ـ كتيبة جبع: مقاومونا تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة للبلدة وتمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لها
سرايا القدس ـ كتيبة جبع: نؤكّد أن رصاصنا لن يصمت وأن فاتورة الحساب مفتوحة مع هذا المحتل وسيدفع ثمن جريمته غالياً
حركة الجهاد الإسلامي: ارتقاء الشهداء لن يزيد شعبنا إلا مقاومة وصلابة وإصراراً على المضي في طريق الحرية
حركة حماس: الدماء الزكية التي سالت في جنين ستكون وقوداً لاستمرار المقاومة في الضفة المحتلة وكل جرائم الاحتلال لن توقفها
إصابة 4 صيادين من عائلة واحدة بالرصاص المطاطي من قبل زوارق الاحتلال الحربية في بحر غزة
إعلام العدو: آلاف المحتجين على خطة الحكومة القضائية يتظاهرون في مناطق عدة ويعطلون حركة المرور ويحاصرون مطار بن غوريون
إعلام العدو: الفوضى تعم شوارع تل أبيب ومواجهات بين الشرطة والمحتجين واعتقال عدد منهم
إعلام العدو: نتانياهو يصل إلى مطار بن غوريون بمروحية هرباً من حشود المتظاهرين التي تحاصر المطار لمنعه من السفر لإيطاليا
وزير الحرب الأميركي يلتقي نتانياهو في المطار ويجدد التزام واشنطن بأمن كيان العدو ويؤكد على زيادة التعاون لمواجهة إيران
سلاح الجو في جيش الاحتلال يقرر طرد أحد طياريه لكونه أحد قادة احتجاجات الطيارين في الأيام الأخيرة
بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن التحاق بارجة "الشهيد مهدوي" العملاقة و110 زوارق سريعة بأسطولها العسكري
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى اللاذقية للاطلاع على الأضرار جراء الزلزال وأوضاع العائلات المقيمة في مراكز الإيواء
وزارة النقل السورية: إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الصهيوني في مطار حلب وحركة الملاحة تستأنف صباح الجمعة
جمعية المصارف في لبنان تعلن العودة إلى الإضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء المقبل
روابط التعليم الرسمي في عيد المعلم: نؤكّد أن الجسم التربوي واحد ونحترم موقف كل زميل وسنبقى ندافع عن كل الحقوق لإقرارها
وفد اللجنة اليمنية لشؤون الأسرى يتوجه إلى جنيف للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات حول الملف الإنساني
قصف روسي مكثف يستهدف مواقع عدة في أوكرانيا وكييف تتحدث عن سقوط قتلى وجرحى وحريق في محطة للكهرباء وسط العاصمة
الرئيس الأوكراني: عشنا ليلة صعبة إثر هجوم صاروخي روسي واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد أسفر عن سقوط ضحايا
الكرملين: روسيا ستواصل المطالبة بتحقيق شفاف بشأن الهجوم الإرهابي على خط نورد ستريم ولا يمكن وقف ذلك
وزير الخارجية المصري: المفاوضات مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة طوال العقد الماضي لم تؤت ثمارها
الخارجية الإثيوبية: سنستمر في بناء سد النهضة ويجب وقف تمرير هذا الملف إلى مجلس الأمن أو الجامعة العربية وحله أفريقياً
الحرس الوطني التونسي: انتشال 14 جثة وإنقاذ 54 من جنسيات أفريقية إثر غرق مركبهم قبالة سواحل البلاد
الشرطة الأفغانية: مقتل شخصين أحدهما حاكم ولاية بلخ في تفجير داخل مقره لم تتضح طبيعته بعد
فلسطين: طيران استطلاع إسرائيلي يحلق بشكل مكثف في أجواء غزة
منذ 13 mins
9 March، 2023
طيران استطلاع اسرائيلي
غزة
فلسطين
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