تركيا تتفاوض مع الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا لتمديد صفقة الحبوب

صرّح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن تركيا تتفاوض مع الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا لتمديد اتفاق الحبوب الذي ينتهي في 18 آذار/مارس الجاري. جاء ذلك نقلا عن قناة TRT التركية، حيث تابع الوزير التركي “نحن نتقاوض مع الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا بشأن تمديد اتفاقية الحبوب ونأمل في تمديدها، وقد أعربت أوكرانيا عن موقف إيجابي تجاه إعادة تمديد الاتفاقية، كما تظهر روسيا نهجا إيجابيا تجاه تلك القضية”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في وقت سابق اليوم، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، أن صفقة الحبوب تتضمن شقين أحدهما يخص تصدير الحبوب الأوكرانية من الموانئ الأوكرانية، والآخر يتعلق بوصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، حيث يتعنت الغرب في تنفيذ الشق الثاني، متحججاً بأنه لا توجد أي عراقيل أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وتابع الوزير لافروف أن التأمين على الشحنات ارتفع أربعة أضعاف، وتمنع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا دخول السفن الأجنبية إلى الموانئ الروسية، وانقطعت خدمة سويفت SWIFT عن غالبية البنوك الروسية، وكل تلك العوائق تعرقل تنفيذ الشق الثاني من الصفقة.

المصدر: روسيا اليوم