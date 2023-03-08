حزب الله أحيا في منطقة صيدا ذكرى ولادة الامام المهدي

أحيا قطاع صيدا في حزب الله ذكرى مولد الإمام المهدي(عج) بنشاطات وفعاليات مختلفة.

من بين الانشطة إنشاد أنشودة “سلام يا مهدي”، حيث نظمت الشعب التنظيمية والأفواج الكشفية أنشطة للمناسبة في مدينة صيدا وتعمير عين الحلوة وبلدات حارة صيدا ،الغازية، زغدرايا، قناريت،اركي، عزة، كفرحتى، عنقون، رومين، حومين التحتا، بنعفول وزيتا في حضور فاعليات دينية وبلدية واختيارية واجتماعية وعائلات الشهداء وحشد من الأهالي.

وقد بلغ عدد المشاركين فيها 5214 مشاركا، وتخلل النشاطات اضافة الى الأنشودة الأممية للإمام المهدي، كلمات من وحي المناسبة لعلماء دين بالإضافة إلى تلاوة الأدعية والآيات القرآنية وتوزيع الهدايا على الأطفال والحلوى على المشاركين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام