عبد اللهيان يتوجه غدا إلى دمشق قادما من تركيا في زيارة رسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2023 - 13:34

عبد اللهيان يتوجه غدا إلى دمشق قادما من تركيا في زيارة رسمية

منذ 47 mins 8 March، 2023
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