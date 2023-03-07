مع الحدث | النائب هاغوب بقرادونيان: اعلان دعم ترشيح فرنجية فتح مدخلاً جديداً بملف الرئاسة

أكد أمين عام حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان أن اعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله دعم ترشيح رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية فتح “مدخلا جديداً سيدفع أكثر في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية” خصوصا أن “الخارج همه الغاز بلبنان، واسرائيل في المنطقة، والحرب في أوكرانيا والمفاوضات حول النووي الإيراني واليمن، ولبنان ليس أولوية لا في أميركا ولا روسيا وحتى التحرك الفرنسي هو للمصالح الخاصة” مؤكدا ان “اتكال البعض على الخارج تارة كصديق أو حليف، إنما هدفه الترويج لبرنامج ومصالح سياسية خاصة”.

وأعلن أن كتلة الأرمن “ستقوم باتصالاتها لاتخاذ القرار بشأن أي شخصية تترشح للرئاسة، حتى لو لم يكن هذا القرار يناسب حلفاءها، وهم سيتفهمون ذلك لأنهم أيضا لديهم كثير من القرارات التي لم نوافق عليها ولا سيما في قانون الانتخاب أو موضوع جلسات حكومة تصريف الأعمال أو التشريع في مجلس النواب وغيره”. وردا على سؤال أكد بقردونيان أن كتلة نواب الأرمن حتما “ستختار المرشح سليمان فرنجية في حال لم يكن من مرشح آخر بوجهه سوى ميشال معوض، لأن فرنجية يمثلنا ونحن سنحضر الجلسة لتأمين النصاب” مستغربا “موقف القوات من تعطيل النصاب ولا سيما أنهم كانوا يعيّرون الآخرين بذلك”.

واعتبر النائب بقرادونيان أن انتخاب رئيس للجمهورية “بحدود 65 صوتا فقط لن يساعد على تقريب الإنقسام الداخلي العامودي”، مشيرا إلى “تجارب سابقة في انتخاب الرئيس بأكثريات كببرة، لم تمكنه من أن يحكم بشكل طبيعي” ورأى ان “الحل بالذهاب الى تفاهمات أو حوار” بين القوى السياسية، وأسف “لعدم تلبية القيادات المسيحية دعوة الحوار التي حثّ عليها بطريرك الأرمن الكاثوليكوس أرام الأول خلال لقاء جمعه مع البطريرك بشارة الراعي” مشددا على أن هذا الحوار “وان لم يأتِ بنتائج إلا ان نفس اللقاء يقرب وجهات النظر وخصوصا في ظل الوضع الإقتصادي والإجتماعي”، كما شدد على أن طرح البطريرك آرام حول “إجتماع القيادات المسيحية من كل الطوائف، لأن هذا المقعد مسيحي بإمتياز، حتى لو كان الرئيس مارونياً، وكمسيحيين لنا الحق أن نبدي رأيا”.

ورأى النائب بقرادونيان “أن طرح تعديل دستوري لقائد الجيش دون سلة متكاملة كما في الدوحة بعد أحداث أمنية سيكون صعبا وخاصة في ظل الشرذمة الداخلية، وهو سيفتح الطريق أمام تعديلات أخرى وسبق محاولة التمديد للواء عباس إبراهيم في جلسة تشريعية ولم يحصل نصاب”.

أمين عام حزب الطاشناق النائب بقرادونيان شدد على أن “اللبنانيين يقاومون لبقاء لبنان، ومن لديه اليوم القدرة والجرأة لمقاومة إسرائيل بالسلاح يجب ان ندعمه، واذا كان حزب الله أو المقاومة لديها أيضا قدرة لدعم استاذ المدرسة، أو ربة المنزل، أو المزارع من أجل بناء مجتمع مقاوم لبناني، يجب أن أكون معه”. وحيا دور الجيش في هذه المواجهة “كما فعل الرائد فرحات بالجنوب بوجه الإسرائيلي، وهذا بفضل البيئة الحاضنة وتوازن القوة، ولهذا نجد اليوم المزارع يذهب ليزرع أرضه عند الحدود”.

وفي الشأن الحياتي والمعيشي والمالي رأى النائب بقرادونيان أن اللبنانيين “صاروا ألعوبة بيد الدولة العميقة المتمثلة بالمصارف وحيتان المال ومعهم بعض كبار السياسيين والمتمولين وبعض الاعلام”.

وحول الدور المطلوب من القضاء لوضع حد ما للأزمة مع المصارف قال بقرادونيان “التجارب السابقة لا تشجع”.

وعن تهجم نائب القوات ريشار قيومجيان على بعض معتقدات المسلمين الشيعة أكد أمين عام حزب الطاشناق أن “كلام ريشار قيومجيان لا يمثل الأرمن بل هو موقف حزب القوات” فيما المطلوب اليوم “عدم تعميق الخلافات وزيادة التشنج والشرخ والكيدية”.