حسن مراد : انا من الذين يتبنون المطالبة بإلغاء الشهادة المتوسطة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2023 - 15:50

حسن مراد : انا من الذين يتبنون المطالبة بإلغاء الشهادة المتوسطة

منذ 1 ساعة 7 March، 2023
النائب مراد
لبنان

أكد رئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد في حديث اذاعي انه بإمكاننا اعادة النهوض بالعام الدراسي لافتا الى ان هناك وجهات نظر ابدت تخوفها على مصير الامتحانات الرسمية .

اضاف:” لا اظن ان الاساتذة سيتخذون اي خطوة للإضرار بمصلحة التلامذة وفي الوقت نفسه  فان علينا كوزير تربية والحكومة مجتمعة ولجنة نيابية ايجاد حل جذري للموضوع ،واعطاء الحقوق للمعلمين في اسرع وقت”.

وردا على سؤال، لفت مراد الى “انه من الذين يتبنون المطالبة بالغاء شهادة البريفيه اذ لا يوجد في العالم اي بلد يجري امتحان البريفيه سوى لبنان شارحا “ان هذا الامتحان يخرب قطاع التعليم المهني ويدفع عدد كبير من الشبان للبقاء في منازلهم وبإمكاننا الوصول الى المرحلة الثانوية وفيها نأخذ خيارنا ونستبدل البروفيه بامتحانات مدرسية”.

 

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