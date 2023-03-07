حسن مراد : انا من الذين يتبنون المطالبة بإلغاء الشهادة المتوسطة

أكد رئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد في حديث اذاعي انه بإمكاننا اعادة النهوض بالعام الدراسي لافتا الى ان هناك وجهات نظر ابدت تخوفها على مصير الامتحانات الرسمية .

اضاف:” لا اظن ان الاساتذة سيتخذون اي خطوة للإضرار بمصلحة التلامذة وفي الوقت نفسه فان علينا كوزير تربية والحكومة مجتمعة ولجنة نيابية ايجاد حل جذري للموضوع ،واعطاء الحقوق للمعلمين في اسرع وقت”.

وردا على سؤال، لفت مراد الى “انه من الذين يتبنون المطالبة بالغاء شهادة البريفيه اذ لا يوجد في العالم اي بلد يجري امتحان البريفيه سوى لبنان شارحا “ان هذا الامتحان يخرب قطاع التعليم المهني ويدفع عدد كبير من الشبان للبقاء في منازلهم وبإمكاننا الوصول الى المرحلة الثانوية وفيها نأخذ خيارنا ونستبدل البروفيه بامتحانات مدرسية”.