زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزيرة مينداناو بالفيليبين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2023 - 08:38

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزيرة مينداناو بالفيليبين

منذ 25 mins 7 March، 2023
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