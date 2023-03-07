حزب الله قدم الدفعة 12 عشرة من المازوت إلى محطات ضخ المياه في صيدا

قدم حزب الله، ضمن الهبة المجانية التي يعتمدها بشكل دوري ، الدفعة الثانية عشرة من المازوت وزعتها شركة الأمانة لمحطات ضخ المياه في الآبار التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي في مناطق سيروب ، الفيلات ، المية مية ، الاسماعيليه ، حي المغارة – القريّة في صيدا التي تسلمت 4000 ليتر وقد أشرف على عملية التسليم وفد من الحزب ضم مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو وعضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا أحمد الجبيلي.

وشكر الأهالي للعاملين في العمل الإجتماعي في “حزب الله”، “استمرارهم في مبادرتهم وبشكل اسبوعي في تقديم العون لتأمين المياه لأهلنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام