الهلال الأحمر الفلسطيني: 31 إصابة جراء اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 6 2023 - 23:30

الهلال الأحمر الفلسطيني: 31 إصابة جراء اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس

منذ 7 mins 6 March، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة