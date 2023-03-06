شركة “توتال”: نهاية أيلول المقبل هو موعد بدء أعمال الحفر في البلوك 9 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2023 - 21:14

شركة “توتال”: نهاية أيلول المقبل هو موعد بدء أعمال الحفر في البلوك 9

منذ 1 ساعة 6 March، 2023
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