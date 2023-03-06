شركة “توتال”: نهاية أيلول المقبل هو موعد بدء أعمال الحفر في البلوك 9 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2023 - 21:14
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حزب الله ينظم احتفالاً تكريمياً للجرحى والأسرى المقاومين في بيروت والمناطق تحدث فيه الأمين العام السيد حسن نصرالله
السيد نصرالله: تضحيات المقاومة لم تتوقف وهؤلاء الجرحى يؤكدون أن الإنتصارات التي تحققت بفعل التضحيات لم تنته تبعاتها
السيد نصرالله: يجب أن نتذكر معاناة الأسرى في سجون الإحتلال وعملائه اللحديين والشهداء الذين قضوا تحت التعذيب
السيد نصرالله للصهاينة: إن قانون إعدام الأسرى سيزيد من إقدام المجاهدين الفلسطينيين على تنفيذ العمليات الجهادية
السيد نصرالله: هناك محاولات صهيونية للتمدد عند الحدود البرية خارج الخط الأزرق وقف بوجهها الشباب وجنود الجيش اللبناني
السيد نصرالله: هل كان يمكن أن يحصل ذلك لولا وجود معادلة ردع حقيقية في لبنان صنعها الأسرى والجرحى والشهداء والمقاومون؟
السيد نصرالله: هناك ترسيم للحدود البحرية وهناك حق لبناني وما تريده الدولة حصلت عليه وبالنسبة إلينا هذا هو حد الموضوع
السيد نصرالله: لا نبحث في ثقافتنا عن شيء إسمه الرضى الأمريكي ونشكك بأنفسنا عندما نتخذ أي موقف فيه رضى أمريكي
السيد نصرالله: يجب العمل لتحرير شبعا وتلال كفرشوبا ولن نتخلى لا عن حبة تراب من أرضنا ولا عن نقطة ماء من بحرنا
السيد نصرالله: لم نستسلم في يوم من الأيام ولن نستسلم وندرك المعادلة التي نرسمها ولن نسمح لأحد بأن يأخذ لبنان إلى الفوضى
السيد نصرالله: إرادتنا الجدية بأن يتم إنتخاب رئيس للجمهورية وملتزمون بنصاب الثلثين لإنتخابه حتى بالمرشح الذي ندعمه
السيد نصرالله: ليس لدى حزب الله مرشح لرئاسة الجمهورية إنما ما لدينا هو مرشح يدعمه الحزب
السيد نصرالله: لا نقبل بأن يفرض الخارج على لبنان رئيساً ولا نقبل بـ "فيتو" خارجي على أي مرشح سواء كنا ندعمه أو نرفضه
السيد نصرالله: قرارنا بالكامل بأيدينا نرشح من نريد ونحاور من نريد ولا ننتظر الخارج ولا نراهن على أوضاع وتسويات إقليمية
السيد نصرالله: اليوم نسمع علناً من قادة أحزاب سياسية وكتل نيابية أنهم يعطلون النصاب في المجلس النيابي وهذا حقهم الطبيعي
السيد نصرالله: أخبرنا الوزير باسيل بعد أن أبلغنا عدم نيته الترشح أن المرشح الذي ندعمه لرئاسة الجمهورية هو سليمان فرنجية
السيد نصرالله: ندعم ترشيح الوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ونعتبر أن المواصفات التي نأخذها بعين الإعتبار تنطبق عليه
السيد نصرالله: التفاهم مع التيار الوطني لم يجعلنا حزبا واحدا ولا يوجد فيه شيء يدعو إلى الإتفاق سوياً على رئيس للجمهورية
السيد نصرالله: دعمنا للعماد عون في الإنتخابات الماضية ليس من لوازم التفاهم ودعمنا للوزير فرنجية لا يعني أننا خرجنا منه
السيد نصرالله: حريصون على التفاهم مع التيار الوطني وإن اختلفنا في بعض المواقف السياسية ولبنان أحوج إلى توسيع الصداقات
الإمام السيد علي الخامنئي: على المسؤولين متابعة قضية تسمّم الطلاب بجدية فهذه جريمة كبيرة لا تغتفر
الإمام الخامنئي: إذا ثبت تسمم الطلاب وجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدّة ولن يكون هناك عفو عن المتورطين
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: توصلنا لتفاهمات جيدة مع وكالة الطاقة الذرية يمكن أن تمهد لحل القضايا التقنية العالقة
مدير عام وكالة الطاقة الذرية: عودة المفتشين الى المنشآت الإيرانية ستخلق جوا إيجابيا للعودة الى مفاوضات الاتفاق النووي
الكرملين: الرئيسان الروسي والإيراني قيّما إيجابيا في اتصال هاتفي مستوى وديناميكيات تطور العلاقات الروسية _ الإيرانية
شركة “توتال”: نهاية أيلول المقبل هو موعد بدء أعمال الحفر في البلوك 9
منذ 1 ساعة
6 March، 2023
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