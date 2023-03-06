مسؤول أمني تركي رفيع: مقاتلات “إف 16” عفا عليها الزمن ولدينا خيارات روسية

أفاد عضو في مجلس الأمن التركي، بأن أنقرة يمكن أن ترفض شراء مقاتلات “إف -16” الأمريكية، وبأنها قد تستبدلها بالمقاتلات الروسية.

وأوضح عضو مجلس الأمن والسياسة الخارجية بالرئاسة التركية، تشاجري إرهان، أنه عقب سلسلة الزلازل التي ضربت تركيا، والخسائر الكبيرة التي تعرضت لها، فإن أنقرة ستعيد النظر في شراء المقاتلات الأمريكية من طراز “إف -16″، كون كلفتها كبيرة جدا في مرحلة حرجة كهذه، تقدر بـ 20 مليار دولار.

ووفقا لإرهان، فإن الحكومة التركية ارتكبت خطأ، بطلبها مقاتلات “إف -16” من واشنطن، مؤكدا أن هذا الطراز من الطائرات قد “عفا عليه الزمن”، وأنه لا يستطيع مجاراة الطائرات الحديثة.

ونوه إرهان، بأنه على الرغم من العيوب السابق ذكرها في طراز طائرات “إف -16، فإن الكونغرس الأمريكي ما زال يرفض بيعها لتركيا” بذرائع مختلفة”.

وأضاف”يجب على تركيا أن تغير رأيها على الفور حول طائرات F-16، فقد كان أمامنا خيار آخر هو طائرات “إف -35″، أما الآن فلدينا خيارات أوسع، ويمكننا شراء الطائرات الروسية والصينية والباكستانية، وحتى طائرات “يوروفايتر”.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في الـ 20 من شباط / فبراير الماضي، بأنه لا يمكن للولايات المتحدة بيع مقاتلات “إف -16” الأمريكية لتركيا دون موافقة الكونغرس، عقب مطالبة مجموعة من النواب في مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس جو بايدن، بتأجيل صفقة بيع المقاتلات لأنقرة، إلى حين حصول فنلندا والسويد على الموافقة التركية على طلبي انضمامهما إلى حلف الناتو.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية