ا ف ب: مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يصدر قرارا جديدا بشأن إيران هذا الأسبوع في فيينا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2023 - 18:38

ا ف ب: مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يصدر قرارا جديدا بشأن إيران هذا الأسبوع في فيينا

منذ 10 mins 6 March، 2023
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