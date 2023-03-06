تحرك امام قصر عدل صيدا احتجاجا على قرار تخلية سبيل متورطين بمقتل شخصين عام 2017

نفذ افراد من عائلتي ورفاق المغدورين سراج الاسود وابراهيم جنزوري اللذين قتلا عام 2017، تحركا عند قصر العدل في صيدا، احتجاجا على صدور قرار قضائي بتخلية سبيل المتورطين في هذه القضية مقابل كفالة مالية.

وهذا التحرك هو الثاني من نوعه في غضون ايام على خلفية هذه القضية، وقد تمكن المحتجون من الدخول الى حرم قصر العدل، مطالبين بعدم تنفيذ قرار إخلاء السبيل.

ونفذت القوى الامنية المولجة حماية قصر العدل بالتزامن مع التحرك، انتشارا في المكان، وسجل تدافع بين المحتجين وبعض العناصر الأمنية، وسادت حال من الهرج والمرج استمرت لبعض الوقت.

يشار الى أن الموقوفين في هذه القضية عددهم ثلاثة أشخاص، فيما لا يزال متهم رابع فارا من وجه العدالة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام