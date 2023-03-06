السيد نصر الله: اللبنانيون سيكونون أمام خيارين الأول هو عدم توافر النصاب وهذا من الممكن أن يستمر لأشهر وسنوات والخيار الثاني هو إعلان المرشحين الجديين والذهاب إلى مجلس النواب فإن حصل النصاب نكمل الانتخاب وإن لم يحصل نذهب للحوار عسى نصل لتسوية – موقع قناة المنار – لبنان
السيد نصر الله: اللبنانيون سيكونون أمام خيارين الأول هو عدم توافر النصاب وهذا من الممكن أن يستمر لأشهر وسنوات والخيار الثاني هو إعلان المرشحين الجديين والذهاب إلى مجلس النواب فإن حصل النصاب نكمل الانتخاب وإن لم يحصل نذهب للحوار عسى نصل لتسوية