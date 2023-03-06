السيد نصر الله: نقول لاخواننا في التيار الوطني الحر أنه منذ توقيع التفاهم كنا حريصين عليه ولا زلنا وهذا التفاهم بيننا لم يحولنا إلى حزب واحد ولم يجعل أحدا تابعا للآخر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 6 2023 - 18:38

السيد نصر الله: نقول لاخواننا في التيار الوطني الحر أنه منذ توقيع التفاهم كنا حريصين عليه ولا زلنا وهذا التفاهم بيننا لم يحولنا إلى حزب واحد ولم يجعل أحدا تابعا للآخر

منذ 1 ساعة 6 March، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة