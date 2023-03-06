السيد نصر الله: بالنسبة لحزب الله ليس لدينا أحدٌ اسمه مرشح حزب الله وهذه التسمية تُستخدم لخلق أعداء له لكن ما لدينا هو مرشح يدعمه حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2023 - 18:38

السيد نصر الله: بالنسبة لحزب الله ليس لدينا أحدٌ اسمه مرشح حزب الله وهذه التسمية تُستخدم لخلق أعداء له لكن ما لدينا هو مرشح يدعمه حزب الله

منذ 1 ساعة 6 March، 2023
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