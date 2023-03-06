السيد نصر الله: لا علاقة للملف النووي الايراني بأي شيء اخر في المنطقة وحل الموضوع اليمني في صنعاء وعند اليمنيين والقيادة اليمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2023 - 18:38

السيد نصر الله: لا علاقة للملف النووي الايراني بأي شيء اخر في المنطقة وحل الموضوع اليمني في صنعاء وعند اليمنيين والقيادة اليمنية

منذ 1 ساعة 6 March، 2023
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