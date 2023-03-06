بدء الاحتفال التكريمي للجرحى والأسرى والمحررين المقاومين الذي يتحدث خلاله سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2023 - 15:48
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عند الـ 3:30 من عصر اليوم في الاحتفال التكريمي للجرحى والأسرى المحررين
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مقتل 9 من أفراد الشرطة الباكستانية وإصابة 9 آخرين بتفجير انتحاري استهدف سيارتهم في منطقة بولان بولاية بلوشستان
بدء الاحتفال التكريمي للجرحى والأسرى والمحررين المقاومين الذي يتحدث خلاله سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
منذ 17 mins
6 March، 2023
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