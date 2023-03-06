بدء الاحتفال التكريمي للجرحى والأسرى والمحررين المقاومين الذي يتحدث خلاله سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2023 - 15:48

بدء الاحتفال التكريمي للجرحى والأسرى والمحررين المقاومين الذي يتحدث خلاله سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله

منذ 17 mins 6 March، 2023
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