مراسل المنار : مروحيات معادية تحلّق في أجواء المستعمرات المقابلة للحدود اللبنانية بالتزامن مع انتشار لجنود العدو قرب الأشغال التي تنفذها جرافات العدو عند حدود بلدة حولا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2023 - 15:48

مراسل المنار : مروحيات معادية تحلّق في أجواء المستعمرات المقابلة للحدود اللبنانية بالتزامن مع انتشار لجنود العدو قرب الأشغال التي تنفذها جرافات العدو عند حدود بلدة حولا

منذ 48 mins 6 March، 2023
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