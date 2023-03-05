تقرير مصوّر| التعليم الرسمي يعود غداً والاستمرار مشروط بتنفيذ الوعود – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2023 - 22:18

تقرير مصوّر| التعليم الرسمي يعود غداً والاستمرار مشروط بتنفيذ الوعود

منذ 1 ساعة 5 March، 2023
تربية
تقارير مصورة - لبنان

طلاب المدارس الرسمية يعودون غدا الى صفوفهم بعد تعليق روابط التعليم اضرابها.

 

المصدر: قناة المنار

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