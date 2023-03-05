النائب الموسوي: لن نسمح للآخرين بالتطاول على معتقداتنا تحت عنوان الحرية

نظمت “جمعية القرآن الكريم”، برعاية عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي وحضوره وبمناسبة ولادة الإمام المهدي، حفل تخريج دفعة من المشاركين في الدورات القرآنية التي أقيمت خلال صيف العام المنصرم، في مجمع سيد الشهداء في بلدة القصر في قضاء الهرمل، في حضور مدير مركز البقاع الشمالي والهرمل في “جمعية القرآن الكريم” الشيخ طلال المسمار وحشد من الفاعليات والأهالي.

وبعد تلاوة قرآنية جماعية وفردية، ألقى المسمار كلمة أكد فيها أن “الجمعية في البقاع الشمالي خرجت ما يزيد عن ألف طالب حفظوا جزءا أو جزئين من القرآن الكريم، وهناك ما يزيد عن 280 طالبا وطالبة يستمرون في الدورات، وقد تخرج منهم حوالي 40 طالبا”.

وثم تحدث الموسوي، فقال: “القرآن الكريم، المعجزة الخالدة، يعطي للانسان المؤمن قوة وثباتا ورسوخا وارتكازا”.

أضاف: “لن نسمح للآخرين بالتطاول على معتقداتنا تحت عنوان الحرية أو تناول مقدساتنا بالتوهين وقلة الاحترام، وأقل ما يمكن ان يوصفوا به أنهم خالون من أي أدب وفهم سياسي”.

وتابع: “عندما تكون مسؤولا فكلامك يجب أن يكون كذلك، ولا ترسله على غاربه، لأنك قد تجر البلاد والعباد إلى أزمات نحن في غنى عنها”.

ودعا الموسوي “الذين يتصدون للمسؤولية في الحكومة وغيرها إلى أن ينظروا كيف يطبق القانون في السماح للناس بالتعبير عن انفسهم بحرية دون المساس بكرامات الآخرين ومعتقداتهم ومقدساتهم”.

وبعد تواشيح من وحي ولادة الإمام المهدي ألقاها المنشد علي شمص، وزعت الشهادات التقديرية والهدايا على الخريجين والخريجات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام