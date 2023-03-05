رئيس وزراء العراق يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية لعدة ساعات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2023 - 15:44

رئيس وزراء العراق يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية لعدة ساعات

منذ 1 ساعة 5 March، 2023
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