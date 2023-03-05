وزير الدفاع الايراني خلال لقاء مع نظيره السوري: الوجود غير الشرعي لقوات الاحتلال في الأراضي السورية يزعزع الأمن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2023 - 13:12

وزير الدفاع الايراني خلال لقاء مع نظيره السوري: الوجود غير الشرعي لقوات الاحتلال في الأراضي السورية يزعزع الأمن

منذ 2 ساعة 5 March، 2023
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