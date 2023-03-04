ورقة عمل نقابي عمالي عالمي لمواجهة مشاريع الهيمنة الأميركية

اختتمت بعد ظهر الیوم السبت ٤/٣/٢٠٢٣ فی جلسة رسمية اعمال المجلس الرئاسي لاتحاد النقابات العالمي وقد انجز المجلس كامل جدول اعماله واتخذ القرارات والتوصيات التنظيمية والدارية والمالية ووضع العناوين الاساسية لخطط وبرامج عمل اتحاد النقابات العالمي المستقبلية للعام ٢٠٢٣ بناء على التقييمات التي اجراها لاعمال وانجازات العام ٢٠٢٢ وسيوزع المجلس الرئاسي قراراته وتوصياته لاحقا بشكل رسمي اضافة الى بيانه السياسي الشامل وادانته للسلوك الامريكي العدواني المزعزع للاستقرار العالمي وانشائه ودعمه لمجموعات التطرف والارهاب في اكثر منطقة وحمايته الدائمة والسليطة للانظمة الديكتاتورية وادوات التسلط على الشعوب ونهب الثروات وممارسة العقوبات الاحادية المتفردة والمتجاوزة للقانون العالمي وهيئات الامم المتحدة.

وسيفرد المجلس الرئاسي فقرات خاصة في موقفه العالمي لادانة التهديدات المتكررة للصهاينة لدول وشعوب مستقلة وذات سيادة في منطقة غرب اسيا مثل ايران ولبنان وسورية وتمادي قطعان المستوطنين الصهاينة وجيش العدوان الاسرائيلي بالاعتداء على الشعب الفلسطيني وقراه ومدنه . وادانة التدخلات الامريكية السافرة بالشؤون الداخلية لدول امريكا اللاتينية وتدخلاته المزعزعة للاستقرار والانتظام السياسي والدستوري في لبنان ومحاولات الهيمنة على العراق واحتلاله لاراض في سورية ودعم خلايا المجموعات الارهابية المتبقية ونهب ثرواتها النفطية.

المصدر: موقع المنار