احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 5 حوادث، 3 قتلى و3 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2023 - 08:54

احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 5 حوادث، 3 قتلى و3 جرحى

منذ 36 mins 4 March، 2023
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