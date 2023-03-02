حمية زار الرئيس بري: نعمل لاعادة مطار بيروت الى سابق عهده

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، حيث تم عرض للأوضاع العامة وشؤونا متصلة بقطاعي النقل والمرافئ.

وبعد اللقاء قال حمية “اليوم تشرفت بلقاء الرئيس نبيه بري ووضعته في اجواء النشاطات والإجراءات على مستوى وزارة الأشغال العمل والنقل”، وتابع “كما وضعته في أجواء الحديث والنقاش الذي تم في خلال الزيارة التضامنية والعزاء للجمهورية العربية السورية ووضعته أيضا في أجواء النقاش الذي حصل مع وزير الخارجية التركي خلال زيارتنا التضامنية وتقديم التعازي بإسم الحكومة وبإسم دولة الرئيس بري الى الرئيس أردوغان”.

وأضاف حمية “نعمل لاعادة مطار بيروت الى سابق عهده، إلا ان ذلك لا يحصل دفعة واحدة وانما بشكل متدرج”، وتابع “بحثنا بموضوع الترسيم مع قبرص، بعد الانتهاء من الترسيم مع دولة فلسطين بطريقة غير مباشرة بين الجمهورية اللبنانية والعدو الاسرائيلي مع قبرص، وكما هو معروف هناك تكليف من الرئيس ميقاتي، أن أرأس لجنة لاعداد مشاريع وقراءة موضوع المياه الاقتصادية الخالصة مع قبرص”، وقال “نحن أنهينا العمل كوزارة اشغال ونقل وأرسلنا تقريرا كاملا الى دولة رئيس الحكومة الاسبوع الماضي، ووضعت الرئيس بري في موضوع نتائج الحوار والتي هي نتاج النقاش في اللجنة والتوصيات التي أصدرتها اللجنة برئاسة وزارة الاشغال العامة والنقل وعضوية وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الدفاع، وبالتالي الامر أصبح موضوع عند السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية”.

وبالنسبة الى موضوع مرفأ طرابلس، قال حمية “الرئئيس بري من الاساس كان الداعم لموضوع انشاء إهراءات في مرفأ طرابلس وداعما لإنشاء وخلق فرص عمل في مدينة طرابلس”، وتابع “أطلعته بصورة مستفيضة حول موضوع المزايدات الجديدة التي سوف تكون في مرفأ طرابلس من صيانة السفن والإهراءات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام