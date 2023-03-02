اطلاق سجل المزارعين في قصر الاونيسكو وتسجيل اشكاليات سياسية اثناء الحفل

اطلقت وزارة الزراعة “سجل المزارعين”، في إطار تطوير قدرات القطاع برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحضور وزير الزراعة عباس الحاج حسن باحتفال في قصر الاونيسكو.

وسجل اثناء الاحتفال مغادرة النائب غازي زعيتر لعدم حجز كرسي له في قاعة الاحتفال في وقت تجنبت عريفة الحفل ذكر حزب الله أثناء ترحيبها بممثلي الأحزاب اللبنانية برغم حضور ممثلين عن الحزب وبدات بشكر القوات والكتائب.

وزير الزراعة قال في بداية كلمته: “أعذرونا على أي تقصير، فنحن جماعة فلاحين ومزارعين لا نعرف بالبروتوكولات”، ما اثار استغراب بعض ممثلي النقابات الزراعية الحاضرين.